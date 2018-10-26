В Великобритании женщины смогут служить во всех родах войск

26 Окт. 01:54 2018-10-26T01:54:02+03:00

В армии Великобритании уравняли в правах мужчин и женщин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В армии королевства отменены все ограничения на службу для женщин и участие их в военных операциях

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Женщинам Великобритании разрешили служить во всех родах войск армии страны, включая спецназ, а также по всем воинским специальностям. Об этом сообщил глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

«С сегодняшнего дня, впервые в истории, состав наших вооруженных сил будет определяться не по критериям половой принадлежности, а по способностям», — сказал он.

В своем заявлении министр отметил, что женщины уже более 100 лет служат в британских вооруженных силах, «выполняя жизненно важные роли и являясь специалистами в разных областях».

«Открывая доступ для женщин ко всем воинским специальностям, мы не только делаем наши вооруженные силы более современным работодателем, но и получаем возможность мобилизовать наиболее подходящих людей на наиболее подходящие позиции», — уверен Уильямсон.

Напомним, ограничения на службу женщин на передовой в «горячих точках» в королевстве сняли летом 2016 года. До того момента для женщин были закрыты пехотные и бронетанковые войска.