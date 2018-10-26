В Великобритании женщины смогут служить во всех родах войск
Женщинам Великобритании разрешили служить во всех родах войск армии страны, включая спецназ, а также по всем воинским специальностям. Об этом сообщил глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
«С сегодняшнего дня, впервые в истории, состав наших вооруженных сил будет определяться не по критериям половой принадлежности, а по способностям», — сказал он.
В своем заявлении министр отметил, что женщины уже более 100 лет служат в британских вооруженных силах, «выполняя жизненно важные роли и являясь специалистами в разных областях».
«Открывая доступ для женщин ко всем воинским специальностям, мы не только делаем наши вооруженные силы более современным работодателем, но и получаем возможность мобилизовать наиболее подходящих людей на наиболее подходящие позиции», — уверен Уильямсон.
Напомним, ограничения на службу женщин на передовой в «горячих точках» в королевстве сняли летом 2016 года. До того момента для женщин были закрыты пехотные и бронетанковые войска.