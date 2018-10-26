Украинский политик рассказал о газовой афере «Нафтогаза»

26 Окт. 03:36 2018-10-26T04:04:28+03:00

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Компания «Нафтогаз» является огромной аферой, из-за которой украинцы вынуждены переплачивать за газ в шесть-восемь раз. Такое мнение высказал украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

Он отметил, что киевские власти обманывают граждан, говоря, что «слезли с российской газовой иглы». Украина закупает то же топливо из РФ но уже реверсным путем через Европу.

«Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет»,- рассказал Спивак в эфире телеканала NewsOne.

В Киеве заверяют, что Украина якобы добывает около 19 миллиардов кубометров газа в год, а население страны потребляет лишь 17 миллиардов, но все равно переплачивает за него.

«А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладкой, так как она ничего не добывает и не делает… Они берут украинский газ, российский газ, «бодяжат» его и получают с этого сверхприбыль», — уверен политик.

Как ранее писал сайт «КП», правительство Украины 19 октября повысило цены на газ для населения с первого ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.