2018-10-26T05:18:40+03:00
Политика

В Белом доме опровергли сообщение о прослушке телефонов Трампа

Президент использует один служебный телефон, который регулярно проверяется
Юлия ДИВЕЕВА
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В Белом доме рассказали о служебных телефонах Дональда ТрампаВ Белом доме рассказали о служебных телефонах Дональда ТрампаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У президента США Дональда Трампа есть лишь один «официальный правительственный iPhone» с которого он совершает все служебные звонки. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

Он подчеркнул, что смартфон главы государства не может прослушиваться, поскольку аппарат регулярно проверяют на наличие прослушки.

«Телефон постоянно проверяется и постоянно контролируется на предмет наличия уязвимостей и атак в соответствии с рекомендациями разведывательного сообщества», - заверил Гидли.

Как пишет The Hill, ранее сообщалось, что у президента есть два официальных iPhone, которые были установлены Агентством национальной безопасности, а также третий персональный телефон, который Трамп использует для хранения старых контактов.

Напомним, сайт kp.ru писал, что американская газета опубликовала материал, в котором говорилось, что разведывательные управления России и Китая установили прослушку на телефон Трампа. В Кремле с юмором отнеслись к статье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что газета, похоже, обладает "какой-то детальной информацией на этот счет",

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