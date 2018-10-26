Адмирал ВМС США оценил эффективность российских подлодок

26 Окт. 06:36 2018-10-26T07:45:00+03:00

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Россия производит эффективные субмарины и обладает мощным подводным флотом. Такое мнение высказал командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Он также возглавляет Объединенное командование сил НАТО в Неаполе.

«Русские продолжали инвестировать в исследования, разработку и производство очень эффективных подводных лодок, которые являются нашим самым действенным противником», - сказал адмирал в эфире телеканала CNN.

Фогго отметил, что российские подлодки нового поколения являются чрезвычайно эффективными и представляют большую опасность. По его мнению, в России насчитывается более 40 боевых субмарин, более 20 из них сосредоточенны на Северном флоте, и способны работать в Северной Атлантике и Арктике.

Он подчеркнул, что Россия уже увеличила число своих подлодок в северной части Атлантического океана, а также в Северном ледовитом океане. Эти субмарины являются большой головной болью для лидеров НАТО.

«Они дают нам понять, что находятся там. Их стало гораздо больше и они действуют в местах, где не действовали раньше», - пояснил Фогго.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на этой неделе в США торжественно спустили на воду две новейшие атомные подводные лодки класса Virginia – SSN-792 Vermont и SSN-791 Delaware.