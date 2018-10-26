Не менее 14 детей были ранены в результате нападения на детский сад в Китае

26 Окт. 07:37 2018-10-26T07:37:59+03:00

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По меньшей мере 14 детей получили ранения в результате нападения на детский сад в китайском городе Чунцин, расположенном на западе страны. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения полиции.

Рано утром в пятницу, 26 октября, в здание дошкольного учреждения ворвалась вооруженная ножом женщина, которая набросилась на малышей. По предварительным данным, злоумышленницей является 39-летняя местная жительница по фамилии Лю. Мотивы нападавшей пока неизвестны. Также не сообщается удалось ли ее задержать.

Между тем, как сообщает AP, за последние годы в Китае произошло уже несколько подобных инцидентов. В большинстве случаев преступления совершались людьми, имеющими психологические заболевания или серьезные обиды.

Так, например, сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября в КНР казнили 28-летнего молодого человека, который жестоко убил девятерых школьников и ранил еще 12 несовершеннолетних. Таким образом он хотел отомстить за издевательства, которым его когда-то подвергали одноклассники.