В Moody’s рассказали о возможном влиянии новых санкций на рейтинг России

26 Окт. 08:12 2018-10-26T08:12:44+03:00

26 января текущего года Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В агентстве считают, что за последние годы Москва научилась отлично справляться с вводимыми в ее отношении ограничительными мерами

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Введение Соединенными Штатами новых санкций в отношении России не скажется на ее суверенном рейтинге, но может привести к ухудшению прогноза с позитивного до стабильного. Такое мнение озвучила старший вице-президент, ведущий аналитик агентства Moody's по суверенному рейтингу РФ Кристин Линдоу.

"Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня", — сказала эксперт.

По ее мнению, за последние четыре года в Москве научились отлично справляться с санкциями, поэтому возможного влияния от их ужесточения можно будет избежать с помощью используемых ранее инструментов. Кроме того, в настоящий момент российские госфинансы находятся в достаточно выгодной позиции, что позволит выдержать новые ограничительные меры в отношении того же госдолга, передает РИА Новости.

Напомним, что несколько дней назад помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заверил об отсутствии у Вашингтона намерений вводить новые санкции в отношении Москвы. При этом совсем недавно спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер высказывал совершенно другую позицию.

Сайт kp.ru писал о том, что, по словам политика, Вашингтон будет вводить новые санкции в отношении Москвы каждые один-два месяца. В настоящий момент США якобы очень активно обсуждают данную тему со своими европейскими партнерами.