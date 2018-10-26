В Италии исчезло знаменитое Голубое озеро
Прекрасное Голубое озеро или Лаго Адзурро, расположенное в итальянских Альпах, полностью испарилось. Об этом в соцсетях сообщил миланский фотограф Марко Пуглизе.
Он выложил на своей странице в Facebook два снимка озера – прошлого и этого года. На фото 2017 года деревья вдоль берега отражаются в прозрачной голубой воде Лаго Адзурро, на втором – вместо воды мыв видим каменное дно.
Фотограф Марко Пуглизе сравнил снимки озера в 2017-м и 2018-м годахФото: СОЦСЕТИ
«Я отправился в Лаго Аззурро, чтобы сфотографировать зрелище осенних красок, которые отражены в воде, как я это делал несколько раз в прошлом, но вместо этого меня ждал плохой сюрприз», - написал Марко.
Озеро находится в провинции Сондрио, в Альпах на высоте 1853 метров. В прошлом уже были случаи, когда оно пересыхало из-за слишком жаркой и сухой погоды. В этом году в Италии также было засушливое лето.
«Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду. Вчера мне было больно видеть состояние Лаго Адзурро», — поделился фотограф.
По его словам, сильно упал уровень воды и в озере Комо.
Издание GreenMe пишет, что Голубое озеро в последний раз исчезало в 2005 и 2006 годах, но его возродили летом 2007 года, искусственно наполнив водой. Лаго Адзурро в своей поэме прославил итальянский поэт Джозуэ Кардуччи.