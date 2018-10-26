2018-10-26T09:15:15+03:00
В мире

В Италии исчезло знаменитое Голубое озеро

Из Лаго Адзурро испарилась вся вода из-за жаркой и сухой погоды
Юлия ДИВЕЕВА
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Озеро Лаго Аззурро в Альпах полностью высохлоОзеро Лаго Аззурро в Альпах полностью высохлоФото: СОЦСЕТИ
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Прекрасное Голубое озеро или Лаго Адзурро, расположенное в итальянских Альпах, полностью испарилось. Об этом в соцсетях сообщил миланский фотограф Марко Пуглизе.

Он выложил на своей странице в Facebook два снимка озера – прошлого и этого года. На фото 2017 года деревья вдоль берега отражаются в прозрачной голубой воде Лаго Адзурро, на втором – вместо воды мыв видим каменное дно.

Фотограф Марко Пуглизе сравнил снимки озера в 2017-м и 2018-м годах Фото: СОЦСЕТИ

Фотограф Марко Пуглизе сравнил снимки озера в 2017-м и 2018-м годахФото: СОЦСЕТИ

«Я отправился в Лаго Аззурро, чтобы сфотографировать зрелище осенних красок, которые отражены в воде, как я это делал несколько раз в прошлом, но вместо этого меня ждал плохой сюрприз», - написал Марко.

Озеро находится в провинции Сондрио, в Альпах на высоте 1853 метров. В прошлом уже были случаи, когда оно пересыхало из-за слишком жаркой и сухой погоды. В этом году в Италии также было засушливое лето.

«Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду. Вчера мне было больно видеть состояние Лаго Адзурро», — поделился фотограф.

По его словам, сильно упал уровень воды и в озере Комо.

Издание GreenMe пишет, что Голубое озеро в последний раз исчезало в 2005 и 2006 годах, но его возродили летом 2007 года, искусственно наполнив водой. Лаго Адзурро в своей поэме прославил итальянский поэт Джозуэ Кардуччи.

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