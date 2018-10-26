В полиции США считают, что посылки с бомбами отправлялись из Флориды

26 Окт. 08:32 2018-10-26T08:32:56+03:00

К настоящему моменту уже восемь медийных личностей получили по почте взрывные устройства

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Сотрудники правоохранительных органов США считают, что, по крайней мере, несколько посылок с самодельными бомбами, полученными рядом известных личностей, были отправлены из Флориды. К таким выводам пришли специалисты, занимающиеся расследованием данного дела.

Отмечается, что речь идет, в частности, о сортировочном центре, расположенном в городе Опа-Лока на юге штата Флорида. Именно там разбирают почту, которая либо была отправлена из этого района, либо поступила по адресу местных жителей, передает телеканал CNN.

Напомним, что к настоящему моменту уже восемь известных личностей получили посылки со взрывными устройствами. Среди них экс-президент США Барак Обама, актер Роберт Де Ниро, финансист Джордж Сорос и другие. Всех их объединяет критическое отношение к политике действующего американского главы Дональда Трампа.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент ни одна бомба пока не нанесла вреда людям или постройкам. Правоохранители продолжают поиски злоумышленника. Считается, что за всеми инцидентами стоит один человек.