2018-10-26T08:55:52+03:00
Политика

Военные РФ впервые провели патрулирование Голанских высот с миссией ООН

Россияне обеспечивали безопасность маршрута миротворцев и проводили осмотр постов международной организации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военные РФ обеспечили безопасность миссии ООН в районе Голанских высотВоенные РФ обеспечили безопасность миссии ООН в районе Голанских высотФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российская военная полиция провела первое совместное с миссией ООН патрулирование южной части демилитаризованной зоны в районе Голанских высот близ сирийско-израильской границы. Такое заявление сделал заместитель командующего группировкой войск РФ в САР Сергей Кураленко.

"Российская военная полиция давно уже патрулирует всю демилитаризованную зону, но совместное патрулирование южнее погранперехода "Кунейтра" сегодня проводится впервые", - рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, в задачу военных входило обеспечение безопасности миротворцев, изучение маршрута их передвижения и осмотр ряда постов международной организации. В будущем планируется провести еще одно совместное патрулирование, но уже непосредственно в самую южную точку демилитаризованной зоны, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что четыре поста российской военной полиции были размещены перед сирийской разграничительной линией "Браво" на Голанских высотах еще в середине августа 2018 года.

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