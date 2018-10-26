2018-10-26T09:31:19+03:00
Общество

Мосгорсуд отклонил жалобу на блокировку Telegram

Кассация так и не была передана на рассмотрение в президиум
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роскомнадзор добавил мессенджер в список заблокированных ресурсов еще в апрелеРоскомнадзор добавил мессенджер в список заблокированных ресурсов еще в апрелеФото: REUTERS
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Московский городской суд отклонил кассационную жалобу на блокировку мессенджера Telegram на территории России. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Ульяна Солопова.

"Суд отказался передавать жалобу на рассмотрение в президиум", — передает РИА Новости со ссылкой на собеседницу агентства.

Напомним, что Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера на территории страны еще 16 апреля 2018 года. Причиной такого решения стал отказ создателей приложения предоставлять Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки электронных сообщений пользователей в рамках антитеррористического закона.

Адвокаты компании неоднократно пытались обжаловать решение о блокировке, но все их обращения были отклонены. Так, сайт kp.ru писал о том, что 9 августа апелляционная коллегия Верховного суда РФ отказалась рассматривать обращение представителей Telegram, которые требовали признать приказ ФСБ незаконным.

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