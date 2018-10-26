Мосгорсуд отклонил жалобу на блокировку Telegram

26 Окт. 09:31 2018-10-26T09:31:19+03:00

Роскомнадзор добавил мессенджер в список заблокированных ресурсов еще в апреле Фото: REUTERS

Кассация так и не была передана на рассмотрение в президиум

Изменить размер текста: A A

Московский городской суд отклонил кассационную жалобу на блокировку мессенджера Telegram на территории России. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Ульяна Солопова.

"Суд отказался передавать жалобу на рассмотрение в президиум", — передает РИА Новости со ссылкой на собеседницу агентства.

Напомним, что Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера на территории страны еще 16 апреля 2018 года. Причиной такого решения стал отказ создателей приложения предоставлять Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки электронных сообщений пользователей в рамках антитеррористического закона.

Адвокаты компании неоднократно пытались обжаловать решение о блокировке, но все их обращения были отклонены. Так, сайт kp.ru писал о том, что 9 августа апелляционная коллегия Верховного суда РФ отказалась рассматривать обращение представителей Telegram, которые требовали признать приказ ФСБ незаконным.