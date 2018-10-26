Стал известен срок окончания выдачи полисов ОМС нового образца

26 Окт. 10:20 2018-10-26T10:20:11+03:00

Поменять старую пластиковую карточку на современный документ нужно до 1 ноября 2018 года

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Московский городской фонд обязательного медицинского страхования рекомендовал россиянам получить полис нового образца до начала ноября 2018 года. На настоящий момент 6,5 млн застрахованных в столице человек до сих пор имеют на руках старый документ, который представляет из себя зеленую пластиковую карточку дизайна 1998 года.

"Между тем, с 2011 года на территории России согласно Федеральному закону от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" приняты единые требования к полису обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.

В организации подчеркивают, что наличие полиса нового образца позволяет бесплатно получать медицинскую помощь в любом российском регионе пребывания и даже не задумываться о том, как происходит оплата оказания услуг. Старые же ОМС выглядят по-разному, и в больницах могут усомниться в их подлинности, что приведет к задержке в получении квалифицированного лечения.

Оформить документы единого образца можно в любом пункте выдачи полисов одной из девяти московских страховых компаний или через многофункциональные центры "Мои Документы". Также подать заявку можно онлайн с помощью официального портала Мэра и Правительства столицы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что менять страховую компанию можно не чаще одного раза в год. Исключением являются случаи переезда в другой регион.