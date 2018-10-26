Стал известен срок окончания выдачи полисов ОМС нового образца
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования рекомендовал россиянам получить полис нового образца до начала ноября 2018 года. На настоящий момент 6,5 млн застрахованных в столице человек до сих пор имеют на руках старый документ, который представляет из себя зеленую пластиковую карточку дизайна 1998 года.
"Между тем, с 2011 года на территории России согласно Федеральному закону от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" приняты единые требования к полису обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.
В организации подчеркивают, что наличие полиса нового образца позволяет бесплатно получать медицинскую помощь в любом российском регионе пребывания и даже не задумываться о том, как происходит оплата оказания услуг. Старые же ОМС выглядят по-разному, и в больницах могут усомниться в их подлинности, что приведет к задержке в получении квалифицированного лечения.
Оформить документы единого образца можно в любом пункте выдачи полисов одной из девяти московских страховых компаний или через многофункциональные центры "Мои Документы". Также подать заявку можно онлайн с помощью официального портала Мэра и Правительства столицы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что менять страховую компанию можно не чаще одного раза в год. Исключением являются случаи переезда в другой регион.