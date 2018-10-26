2018-10-26T10:20:11+03:00
Общество

Стал известен срок окончания выдачи полисов ОМС нового образца

Поменять старую пластиковую карточку на современный документ нужно до 1 ноября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments30
Россиянам рекомендовали получить новые полисы ОМС до 1 ноября‍Россиянам рекомендовали получить новые полисы ОМС до 1 ноября‍Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования рекомендовал россиянам получить полис нового образца до начала ноября 2018 года. На настоящий момент 6,5 млн застрахованных в столице человек до сих пор имеют на руках старый документ, который представляет из себя зеленую пластиковую карточку дизайна 1998 года.

"Между тем, с 2011 года на территории России согласно Федеральному закону от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" приняты единые требования к полису обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.

В организации подчеркивают, что наличие полиса нового образца позволяет бесплатно получать медицинскую помощь в любом российском регионе пребывания и даже не задумываться о том, как происходит оплата оказания услуг. Старые же ОМС выглядят по-разному, и в больницах могут усомниться в их подлинности, что приведет к задержке в получении квалифицированного лечения.

Оформить документы единого образца можно в любом пункте выдачи полисов одной из девяти московских страховых компаний или через многофункциональные центры "Мои Документы". Также подать заявку можно онлайн с помощью официального портала Мэра и Правительства столицы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что менять страховую компанию можно не чаще одного раза в год. Исключением являются случаи переезда в другой регион.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Козак: Соглашение с нефтяниками по ценам на топливо должно быть достигнуто до 1 ноября
Sky: Лондон рассчитывает заключить с Брюсселем сделку по Brexit до 21 ноября
Саркози: санкции против России являются контрпродуктивными
Эрдоган: Турция испытает собственную систему ПВО дальнего радиуса действия в 2021 году
Появились первые кадры сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом
Яндекс, Mail.ru Group и Rambler пригласили подписать антипиратский меморандум
Звездопад Леониды 17 и 18 ноября 2018 года в Москве: где и когда смотреть на метеорный поток
Лукашенко: Минск и Москва ответят адекватно на вероятное размещение в Польше базы ВС США
Орешкин объяснил, почему Россия поднялась в рейтинге Doing Business
Прокуратура Стамбула раскрыла подробности убийства журналиста Хашукджи в саудовском консульстве
Приставы предложили списывать мелкие штрафы ГИБДД напрямую с банковских карт россиян
Ливни топят Италию: ущерб уже превысил миллиард евро
Депутаты предлагают ввести ответственность для лиц, выдающих разрешение на оружие