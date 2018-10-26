Прощание с Николаем Караченцовым состоится 29 октября в "Ленкоме"

26 Окт. 10:34 2018-10-26T11:33:01+03:00

Стало известно, где состоится прощание с Николаем Караченцовым, который умер в эту пятницу

Изменить размер текста: A A

Прощание с Николаем Караченцовым состоится в понедельник, 29 октября, в Московском государственном театре имени Ленинского Комсомола. Об этом сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер.

"Естественно, прощание с Николаем Петровичем пройдет у нас в театре - на сцене "Ленкома" 29 октября", - сказал актер.

Он подчеркнул, что уже сейчас направляется на место, и там будет обсуждаться вопрос организации похорон, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/585733" frameborder="0"></iframe> Николай Караченцов получил орден «Служение искусству».Награду народному артисту присудил благотворительный Московский фонд мира. Церемония вручения прошла в Московском доме книги на Новом Арбате.Евгения ГУСЕВА

Напомним, что народный артист РСФСР Николай Караченцов умер утром в пятницу, 26 октября. Смерть настигла его в одной из подмосковных больниц, куда он попал еще в начале месяца с двусторонним воспалением легких. В эту субботу Николаю Петровичу должно было исполнится 74 года.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью с супругой артиста Людмилой Поргиной. Женщина рассказала, что перед смертью муж попросил почитать ему произведения Александра Пушкина.