Причина смерти Николая Караченцова: организм актера был полностью изношен

26 Окт. 10:51 2018-10-26T10:52:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Причиной смерти Николая Караченцова стал тот факт, что его организм был полностью изношен онкологией и другими серьезными заболеваниями.

Буквально вчера супруга актера Людмила Поргина дала "Комсомольской правде" интервью, которое должно было быть приурочено к дню рождения всеми любимого артиста, но он не дожил до своего 74-летия совсем немного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/511518" frameborder="0"></iframe> Легендарный актер Николай Караченцов 27 октября отмечает 70-летие.Девять лет назад Николай Караченцов попал в страшную аварию. И если бы не забота родных и друзей, возможно, что Николай Петрович не отмечал бы этот юбилейВладимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт kp.ru писал о том, что Николай Петрович умер в эту пятницу, 26 октября. Смерть застала артиста в больнице, где он лечился от двустороннего воспаления легких.

По словам Людмилы Поргиной, врачам было непросто ставить актера на ноги. На это влияли сразу несколько значимых факторов, таких как онкология, инвалидность первой группы, переломанные ребра, металлические ключицы и прокуренные легкие. Кроме того, давали о себе знать и другие последствия той страшной аварии, в которой 13 лет назад заслуженный народный артист серьезно пострадал.