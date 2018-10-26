ЕС продлил санкции против руководства непризнанного Приднестровья

26 Окт. 12:04 2018-10-26T12:04:39+03:00

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Европейсий Союз продлил санкционные меры в отношении непризнанного руководства Приднестровья до октября 2019 года. Об этом сообщил официальный журнале ЕС.

"Это решение действует до 31 октября 2019 года. Если Совет сочтет, что его цели не были достигнуты, оно должно быть обновлено или в него должны быть внесены соответствующие поправки", — сообщается в документе.

Постановление вступит в силу в субботу, 27 октября - на следующий день после его опубликования в Официальном журнале ЕС.

ЕС ввел санкции против ряда приднестровских чиновников в феврале 2003 года. Ограничения были введены из-за отсутствия прогресса урегулирования приднестровского вопроса, а также из-за осуществления кампании по закрытию в Приднестровье молдавских школ с обучением на латинской графике и по программам Молдавии.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Приднестровье выступили против вывода российских миротворцев.