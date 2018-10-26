США приостановили полеты истребителей F-35 из-за новых неполадок
Министерство обороны США решило приостановить полеты многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за выявления новых технических неполадок в системе подачи топлива. Во время проверки самолетов специалисты обнаружили детали, работоспособность которых находится под сомнением.
Сайт kp.ru писал о том, что совсем недавно Пентагон уже приостанавливал полеты всех истребителей данного типа. Причиной стало крушение F-35B Корпуса морской пехоты США в округе Бьюфорт штата Южная Каролина. Тогда специалисты обратили внимание на дефекты в топливной системе и решили перепроверить все бомбардировщики пятого поколения.
"В дополнение к отмеченной ранее проблеме с топливной трубкой были выявлены две новые трубки подачи топлива, которые необходимо проверить", - передает газета Defense News со ссылкой на представителей оборонного ведомства Соединенных Штатов.
В ведомстве не стали уточнять о каком именно количестве истребителей идет речь, но, по данным издания, проверка затронет по меньшей мере 24 самолета.