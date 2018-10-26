2018-10-26T12:25:20+03:00
Происшествия

В Щелково арестована мать ребенка, брошенного без присмотра в подъезде

Женщина обвиняется по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Женщина приехала в Россию из Украины, где у нее остались муж и двое детейЖенщина приехала в Россию из Украины, где у нее остались муж и двое детейФото: скриншот с видео
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Суд постановил арестовать женщину, которая бросила своего полуторогодовалого сына в подъезде одного из домов в городе Щелково. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, непутевой матери уже предъявлено обвинение по двум статьям: "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует ТАСС Врадий.

Напомним, что 40-летнюю женщину задержали 24 октября прямо в вагоне поезда "Саратов-Москва" на Павелецком вокзале. К этому моменту брошенный ею малыш уже 10 дней находился под присмотром чужих людей. Как объяснила сама женщина, она оставила ребенка в подъезде из-за постоянных скандалов со своим сожителем, а после просто уехала к подруге Саратов.

При этом, сайт kp.ru ранее писал о том, на Украине, откуда задержанная и приехала в Подмосковье, у нее остались муж и еще двое детей.

Задержание женщины, бросившей ребенка в Щелковском районе.

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