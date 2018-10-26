Психологи объяснили нежелание людей прекратить несчастливые отношения

26 Окт. 13:00 2018-10-26T13:00:01+03:00

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Психологи из США и Канады провели параллельно два исследования и установили, что люди, даже состоящие в несчастливых отношениях, затрудняются принять решение о расставании. В экспериментах ученых приняли участие две группы респондентов в возрасте 26 и 23 лет.

В первой группе специалисты задавали молодым людям вопросы их отношения: ценит ли их партнер, сколько сил вложено в отношения, какую реакцию они ожидают от другого при возможном расставании. Во второй же группе приняли участие респонденты по старше, при этом все они находились на гране расставания со своим партнером, передает сайт телеканала «Звезда».

Примечательно, что в ходе обоих исследований было установлено, что людям сложно принять решение о разрыве отношений, даже если им самим в этих отношениях плохо. Как правило, респонденты признавались, что от разрыва их чаще всего удерживал факт привязанности партнера и нежелание сделать ему больно.

Как отмечают ученые, люди готовы жертвовать своим счастьем, из-за того, что не хотят ранить близкого человека, поскольку ценят его чувства, передает сайт «Свободная пресса».