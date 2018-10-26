26 Окт. 13:13 2018-10-26T13:13:35+03:00

Моряка с арестованного в Турции судна вернули в РФ Фото: REUTERS

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Одного из членов российского экипажа судна Streamline, арестованного из-за долгов, вернули в Россию. В деле приняло участие Генеральное консульство РФ в Стамбуле.

Об этом сообщил генеральный консул Андрей Подъелышев.

Представитель ведомства сообщил, что с 27 июня с капитаном судна Б. Т. Багировым поддерживается постоянная связь. Генконсульство обеспечивает необходимую помощь российскому экипажу.

"По желанию одного из членов экипажа оказали содействие в его репатриации на родину 20 октября", - сказал Подъелышев ТАСС.

Кроме того, экипаж обеспечен продуктами, водой и топливом. Жизни и здоровью моряков ничего не угрожает.

Сообщается, что судно будет переправлено в ремонтный док после завершения юридических процедур по передаче прав на него новому владельцу. Ранее Streamline было продано турецкой компании "Акса Shipping corporation".

11 июня текущего года судно прибыло на ремонт в Турцию и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул. 17 июня по требованию турецкой компании "Альпекс", якобы получившей Streamline в аренду, Стамбульский суд наложил на судно арест. Перед турецкими властями долгов у судна нет.

Ранее kp.ru сообщал, что в Дании арестовали мурманское судно "Новая земля".