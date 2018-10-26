Кремль посчитал неуместными обвинения в адрес Саудовской Аравии по делу Хашкаджи

26 Окт. 13:28 2018-10-26T13:28:30+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет причин не доверять Саудовской Аравии по делу журналиста Джамаля Хашкаджи.

Песков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили меры по расследованию убийства Хашкаджи.

"Я считаю этот вопрос неуместным: есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть", — заявил представитель Кремля.

Таким образом Песков подтвердил, что Москва верит в непричастность королевской семьи к случившемуся с журналистом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября после того, как посетил генконсульство родной страны в Стамбуле. При этом власти Турции сразу заявили, что корреспондента убили, причем, по мнению Анкары, это было тщательно спланированное убийство, в котором замешаны саудовские спецслужбы.