В России начались продажи бюджетного iPhone XR

26 Окт. 13:45 2018-10-26T13:45:27+03:00

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В России в эту пятницу, 26 октября, стартовали продажи нового смартфона американской корпорации Apple - iPhone XR, который, по сути, должен стать заменой iPhone 8.

Напомним, что предварительный заказ бюджетного гаджета стартовал еще 19 октября. Согласно его итогам, спрос на новую модель будет довольно высоким. В последнюю неделю он был уверенным, но стабильно ровным.

"Как мы и ожидали, многие покупатели ждут возможности посмотреть на устройства живьем, оценить новые цветовые решения и новый форм-фактор с диагональю 6,1 дюйма не только по фотографии", - заявили в пресс-службе группы "М.Видео - Эльдорадо". В пресс-службе re:Store поддержали такую позицию.

Между тем, самой популярной моделью нового iPhone является черный вариант c 128 Гб памяти. Спрос на образцы с 64 Гб был лишь немного ниже - 46% против 43%, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что продажи новой продукции компании Apple стартовали менее месяца назад, а смартфоны Phone XS и iPhone Xs Max уже потеряли в стоимости 20%.