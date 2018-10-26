Заместитель генпрокурора России Иван Семчишин подал в отставку

26 Окт. 14:13 2018-10-26T14:13:37+03:00

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Заместитель генпрокурора России в Сибирском федеральном округе Иван Семчишин подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Об этом журналистам сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Документы об отставке, в соответствии с процедурой, направят в администрацию президента, после в Совет Федерации.

Иван Семчишин занял должность заместителя генерального прокурора в 2006 году. Он награжден государственными и ведомственными наградами.

Сообщается, что после отставки Семчишина освободится второе место замгенпрокурора. Первое стало вакантным после гибели Саака Карапетяна в начале октября в авиакатастрофе.

Ранее kp.ru сообщал, что погибший в авиакатастрофе под Костромой замгенпрокурора Саак Карапетян требовал от англичан ответов по делу Скрипалей. До последнего времени запросы оставались без ответа. До смерти прокурор получили по линии российского МИДа официальный отказа от Британии в предоставлении каких-либо документов по делу Скрипалей в рамках международно-правовой помощи.