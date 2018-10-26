2018-10-26T14:19:53+03:00
В мире

Болтон: Белый дом пригласил Путина в Вашингтон

Что касается встречи российского и американского лидеров в Париже 11 ноября, то, по мнению помощника президента США по нацбезопасности, она будет краткой
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд ТрампПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в пятницу, 26 октября, на пресс-конференции в Тбилиси, подтвердил, что в ходе своего недавнего визита в Москву передал российскому лидеру Владимиру Путину приглашение главы Соединенных Штатов Дональда Трампа посетить Вашингтон.

«Мы пригласили президента Путина в Вашингтон», - приводит слова Болтона Reuters.

Также советник нынешнего хозяина Белого дома заметил, что президенты РФ и США смогут пообщаться еще и в Париже 11 ноября, так как оба в этот день примут участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к столетию со дня окончания Первой мировой войны. Однако, по мнению помощника Трампа, эта встреча будет краткой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая и пока единственная полноформатная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Тогда главы государств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений и актуальные международные вопросы.

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