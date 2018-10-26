2018-10-26T14:45:45+03:00
В мире

В Британии арестовали мужчину, пытавшегося похитить копию Великой хартии вольностей

Нарушителя направили в следственный изолятор для допроса
Сакина НУРИЕВА
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В Британии арестовали мужчину, пытавшегося похитить копию Великой хартии вольностейВ Британии арестовали мужчину, пытавшегося похитить копию Великой хартии вольностейФото: REUTERS
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Полиция Солсбери арестовала 45-летнего мужчину, который намеревался похитить оригинальную рукописную копию Великой хартии вольностей (Magna Carta) из собора города. Об этом сообщила полиция графства Уилтшир.

Сигнал тревоги раздался в Солсберийском соборе 25 октября в 17:00 (19:00 мск), после того, как нарушитель попытался разбить стеклянный ящик, в котором хранится Magna Carta. Отмечается, что документ не повредили, во время инцидента никто не пострадал.

Правоохранительные органы подозревают мужчину в попытке кражи, во владении оружием (СМИ утверждает, что у него был молоток) и нанесении уголовно наказуемого ущерба. В данный момент правонарушитель находится в следственном изоляторе в городе Мелкшем и ожидает допроса.

Великая хартия вольностей была составлена с целью защиты прав свободного населения средневековой Англии и подписана английским королем Иоанном Безземельным 15 июня 1215 года. Это первый в истории Британии документ, который ограничивал власть монарха.

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