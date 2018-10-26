2018-10-26T14:44:55+03:00
Общество

Более 50 рейсов отменено в Брюсселе из-за забастовки грузчиков

Пассажиры 15 авиакомпаний вынуждены ждать, когда разрешится ситуация
Ася РОМАНЧУК
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В аэропорту Брюсселя задержаны 50 рейсовВ аэропорту Брюсселя задержаны 50 рейсовФото: REUTERS
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Более пятидесяти рейсов отложены в аэропорту «Завентем» в Брюсселе. Причиной стала забастовка грузчиков.

Пока сообщается о 50 задержанных рейсах в международном аэропорту. Число вылетов, которые были перенесены, постоянно растет. Профсоюз грузчиков сообщает, что акция протеста продлится до 27 октября, а это значит, что еще больше рейсов окажутся перенесены.

Своего вылета ждут сотни пассажиров. Рейсы в Москву из Москвы пока осуществляются по расписанию.

Среди задержанных вылетов рейсы, которые осуществлялись авиакомпаниями Ryanair, KLM, Air Baltic.

Грузчики требую улучшения социальных условий, передает Пятый канал.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что сотрудники ряда аэропортов Германии решили провести массовые забастовки с требованием увеличить их заработную плату.

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