2018-10-26T14:55:00+03:00
Общество

ФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахар

Федеральной антимонопольной службе потребуется 10 дней, чтобы разобраться в причинах
Дарья ИВАШКИНА
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ФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахарФАС изучит ситуацию с ростом цен на сахарФото: EAST NEWS
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В пятницу, 26 октября, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пообещали разобраться с ростом оптовых цен на сахар. Как заметил глава службы Игорь Артемьев, ситуация будет изучена в течение 10 дней.

«Мы сейчас изучаем всю эту историю. Нам нужно около 10 дней, чтобы разобраться, и мы вам доложим о причинах», - сказал руководитель ФАС.

Также Артемьев напомнил, что сахар является биржевым товаром и при дефиците продукта цены на него могут расти на бирже. «Они (цены) периодически по синусоиде то растут, то падают. Но когда они падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся», - приводит слова главы Федеральной антимонопольной службы ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Минсельхоз РФ зафиксировал резкий рост оптовых цен на сахар в этом году. Как отмечалось, по сравнение с аналогичным периодом прошлого года стоимость этой продукции увеличилась в полтора раза.

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