2018-10-26T15:20:45+03:00
Политика

Эксперт оценил призыв украинского премьера не говорить на русском языке

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что патриотизм не зависит от того, на каком языке говорит человек
Ася РОМАНЧУК
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Eкраинский вице-премьер Геннадий ЗубкоEкраинский вице-премьер Геннадий ЗубкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский вице-премьер Геннадий Зубко призвал участников форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле не использовать на этой встрече русский язык. Это заявление оценил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Специалист уверен, что это недопустимое заявление, из уст политика оно смотрится не очень корректно.

Вероятно, Зубко считает это патриотичным, но по-сути данное обращение являются попыткой перенести дискриминационную практику в отношении языков национальных меньшинств внутри страны на международную арену.

- Кроме ограничения языка Киев не видит других опор. Они не могут себе представить, хотя это очень распространено в мире, что люди, говорящие в Белоруссии на русском языке, являются белорусскими патриотами. Как, например, американцы, говорящие на английском языке, являются американскими патриотами, а не британскими, — сказал специалист RT.

Жители Белоруссии, Украины говорят на русском языке, но это не значит, что они не патриоты своей страны.

Патриотизм должен быть отвязан от языка, на котором общается человек, отмечает Жарихин.

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