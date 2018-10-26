В Германии назвали неизменной свою позицию по «Северному потоку — 2»

26 Окт. 15:40 2018-10-26T15:40:26+03:00

В Берлине напомнили, что строительство газопровода является, прежде всего, коммерческим проектом

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Позиция Германии по вопросу строительства "Северного потока - 2" не изменилась: в Берлине настаивают на том, что речь идет, прежде всего, о коммерческом проекте, который отвечает интересам обеих сторон. Такое заявление сделала представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.

"Позиция не изменилась: речь идет, прежде всего, о коммерческом проекте, но одновременно Германия и другие европейские страны заинтересованы в том, чтобы Украина и дальше продолжала играть роль страны - транзитера российского газа", - сказала она.

На фоне этого в Берлине приветствуют начало трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и Евросоюзом касательно продолжения транзита топлива после 2019 года, передает ТАСС.

Напомним, что сейчас США и некоторые их партнеры активно выступают против строительства "Северного потока - 2", поскольку страны-участники этого проекта якобы ставят себя в зависимость от России.

Между тем, в Германии уже неоднократно заявляли, что в поставках газа заинтересованы обе стороны, а потому сделка носит взаимовыгодный характер.

Что касается Украины, то ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве выразили готовность продолжать транзит топлива через ее территорию, но лишь в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.