В Германии назвали неизменной свою позицию по «Северному потоку — 2»
Позиция Германии по вопросу строительства "Северного потока - 2" не изменилась: в Берлине настаивают на том, что речь идет, прежде всего, о коммерческом проекте, который отвечает интересам обеих сторон. Такое заявление сделала представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.
"Позиция не изменилась: речь идет, прежде всего, о коммерческом проекте, но одновременно Германия и другие европейские страны заинтересованы в том, чтобы Украина и дальше продолжала играть роль страны - транзитера российского газа", - сказала она.
На фоне этого в Берлине приветствуют начало трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и Евросоюзом касательно продолжения транзита топлива после 2019 года, передает ТАСС.
Напомним, что сейчас США и некоторые их партнеры активно выступают против строительства "Северного потока - 2", поскольку страны-участники этого проекта якобы ставят себя в зависимость от России.
Между тем, в Германии уже неоднократно заявляли, что в поставках газа заинтересованы обе стороны, а потому сделка носит взаимовыгодный характер.
Что касается Украины, то ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве выразили готовность продолжать транзит топлива через ее территорию, но лишь в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже.