Доказана невиновность фанатов ЦСКА в обрушении эскалатора в метро Рима

26 Окт. 16:00 2018-10-26T16:00:41+03:00

Записи с камер подтвердили невиновность фанатов ЦСКА в ЧП в метро Рима Фото: REUTERS

Записи с камер видеонаблюдения показывают, что россияне не прыгали во время движения механизма

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Непричастность болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА к инциденту с обрушением эскалатора на станции Repubblica была официально оказана с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Специалисты проанализировали записи, в частности, момент, который предшествовал происшествию, и выяснили, что россияне никак не могли спровоцировать сбой механизма.

"Часы видеозаписей позволяют сделать вывод, что 23 октября вечером фанаты ЦСКА не прыгали на ступеньках эскалатора на станции метро Repubblica. Таким образом, они не могли стать причиной поломки механизма", - сообщается на сайте миланской газеты Corriere della Sera.

Напомним, что в минувший вторник на одной из станций римского метро обрушился эскалатор, на котором находились болельщики ЦСКА, приехавшие в Италию на матч Лиги чемпионов. В результате инцидента пострадали порядка 25 человек, десять из них были доставлены в больницу. При этом итальянские власти и СМИ поспешили обвинить в случившемся именно фанатов, якобы они прыгали на эскалаторе. Сами россияне эту версию сразу опровергли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вышедший из строя эскалатор за последний месяц ломался уже четыре раза, хотя был введен в эксплуатацию относительно недавно - 10 лет назад.