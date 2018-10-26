Сенцов в завещании попросил экранизировать все свои сценарии

26 Окт. 16:23 2018-10-26T16:24:09+03:00

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Стали известны подробности завещания осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, которое тот написал в российской колонии. Как выяснилось, так называемый украинский режиссер попросил экранизировать все свои сценарии, а все полученные от гонораров средства он завещал своим дочери и сыну.

Кроме того, Сенцов изъявил желание, чтобы фильмы по его произведениям снимала его «соратница и второй режиссер» Евгения Врадий. «В случае ее отказа она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию-производителя этих фильмов», - говорится в завещании, текст которого опубликовал сайт украинского телеканала «Громадське».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году Олег Сенцов был признан виновным в подготовке двух терактов в Крыму, а также в создании ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». В результате украинского режиссера-документалиста приговорили к 20 годам. В настоящее время он отбывает срок в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе.