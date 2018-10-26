Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития

26 Окт. 16:39 2018-10-26T16:39:28+03:00

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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил нового заместителя министра экономического развития России. Так, десятым замом Максима Орешкина стал Тимур Максимов, который до этого занимал пост замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра экономического развития РФ, освободив его от занимаемой должности», - говорится в подписанном председателем российского правительства распоряжении, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

А на сайте Минэкономразвития уточняется, что в новой должности Тимур Максимов будет курировать ряд вопросов внешнеэкономической деятельности.

СПРАВКА «КП»

С 2013-го по 2017 год Тимур Максимов был помощником министра финансов Российской Федерации, а после этого являлся заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.