Мацуев назвал смерть Бориса Темирканова огромной утратой
Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев заявил, что смерть главного дирижера симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Бориса Темирканова является огромной утратой для всех.
Он назвал Темирканова культурным, интеллигентным человеком, а его уход - большой потерей. Заявил пианист в беседе с НСН.
- На нем держалась вся культурно-филармоническая жизнь. Это огромная утрата и для республики и для всех нас, - прокомментировал Мацуев уход дирижера.
Оперный певец, президент Фонда имени Чайковского Дмитрий Галихин отметил, что Борис Темирканов был человеком с большой "величиной".
- Безусловно, его смерть — невосполнимая потеря. Темирканов был некой постоянной величиной, которая позволяет нам ориентироваться. Есть ориентиры нашего классического искусства. Темирканов был именно таким ориентиром, — добавил Галихин.
Напомним, ранее kp.ru сообщал о смерти известного кабардинского дирижера и композитора Бориса Темирканова. Он скончался 25 октября в одной из клиник Санкт-Петербурга на 82-м году жизни.