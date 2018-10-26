Мацуев назвал смерть Бориса Темирканова огромной утратой

26 Окт. 17:00 2018-10-26T17:00:57+03:00

Для коллег кабардинский дирижер был "ориентиром классического искусства"

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Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев заявил, что смерть главного дирижера симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Бориса Темирканова является огромной утратой для всех.

Он назвал Темирканова культурным, интеллигентным человеком, а его уход - большой потерей. Заявил пианист в беседе с НСН.

- На нем держалась вся культурно-филармоническая жизнь. Это огромная утрата и для республики и для всех нас, - прокомментировал Мацуев уход дирижера.

Оперный певец, президент Фонда имени Чайковского Дмитрий Галихин отметил, что Борис Темирканов был человеком с большой "величиной".

- Безусловно, его смерть — невосполнимая потеря. Темирканов был некой постоянной величиной, которая позволяет нам ориентироваться. Есть ориентиры нашего классического искусства. Темирканов был именно таким ориентиром, — добавил Галихин.

Напомним, ранее kp.ru сообщал о смерти известного кабардинского дирижера и композитора Бориса Темирканова. Он скончался 25 октября в одной из клиник Санкт-Петербурга на 82-м году жизни.