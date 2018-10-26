2018-10-26T17:02:41+03:00
Политика

Мутко рассказал о ситуации с паводком в Краснодарском крае

По словам вице-премьера, все еще сохраняются проблемы с водоснабжением в Туапсе
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-премьер Виталий МуткоВице-премьер Виталий МуткоФото: REUTERS
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Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о ситуации с паводком в Краснодарском крае. Так, по его словам, в регионе все под контролем.

«Губернатор заверяет, что все пока под контролем, работы везде налажены и идут», - сказал зампред правительства.

Между тем, как заметил политик, все еще сохраняются проблемы с водоснабжением в Туапсе. При этом Мутко пояснил, что сложности связаны с разрывом водовода. Однако в настоящее время уже организован подвоз воды.

Также вице-премьер выразил сожаление в связи с гибелью шести человек из-за непогоды и заверил, что сейчас для всех нуждающихся в помощи жителей Кубани созданы необходимые условия, передает ТАСС.

Кроме того, Мутко подчеркнул, что угрозы повторения ситуации с городом Крымск, который несколько лет назад серьезно пострадал от наводнения, в настоящее время нет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 24 октября, на Краснодарский край обрушились сильные дожди и ливни. В результате в регионе оказались подтоплены несколько населенных пунктов, разрушены дороги и затруднено железнодорожное сообщение.

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