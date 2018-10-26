2018-10-26T17:08:13+03:00
Экономика

В Череповце построят уникальное судостроительное предприятие

Легкая судоверфь – инвеспроект Череповецкого судостроительного завода
Лариса ТУРОВА
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Амбициозный проект был представлен на заседании инвестсовета при губернаторе Вологодской области. Череповецкий судостроительный завод вошел в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития, поэтому он вправе рассчитывать на серьезные налоговые преференции и другие меры поддержки федерального и регионального уровня.

Планируется, что судостроительная верфь четвертого класса будет построена в городе металлургов и химиков до конца 2020 года. Будущее производство ориентировано на выпуск комплектов барже-буксирного состава класса река-море. Общий объем инвестиций составляет 200 миллионов рублей.

Бизнес-кооперация с ведущими предприятиями региона является одной из главных причин локализации производства в Череповце. Компания «Северсталь» рассматривается основным поставщиком стали, которая отвечает требованиям Российского речного регистра. Также среди преимуществ размещения производства именно на Вологодчине являются получение статуса резидента ТОСЭР, стратегическое положение Череповца в системе Волго-Балтийского водного пути и высококвалифицированные кадры. Кроме того, компания планирует готовить и трудоустраивать будущих работников верфи на базе профильных учебных заведений Череповца. Благодаря новому предприятию в городе появится 150 новых рабочих мест.

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