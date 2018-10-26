Лукашенко заявил, что готов подключить Белоруссию к разрешению конфликта в Донбассе

26 Окт. 17:15 2018-10-26T17:15:45+03:00

Белорусский лидер уверен, что только три славянские страны могут разрешить конфликт в регионе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова участвовать в разрешении конфликта на Донбассе при согласии заинтересованных сторон. Об этом белорусский лидер сообщил во время выступления на Первом форуме регионов Украины и Белоруссии в Гомеле.

Лукашенко заявил, что Минск готов включиться в этот конфликт "ради мира". Он отметил, что это противоборство должны решить исключительно три славянских народа (ред., - Украина, Белоруссия, Россия), а не европейцы или американцы.

"Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена", - сказал президент Белоруссии.

Минск готов работать в рамках договоренности президентов России и Украины, но при этом Белоруссия не напрашивается к кому бы то ни было в "миротворцы или посредники".

Лукашенко также отметил, что в результате конфликта на Донбассе многие украинцы были вынуждены приехать в Белоруссию. Точную цифру президент не указал.

"Это была не одна тысяча, не один десяток тысяч наших украинских братьев, да и белорусов, которые жили там, да и русских людей, которые там жили - россиян", - констатировал Лукашенко.

Напомним, 26 октября президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко встретились в городе Гомель для переговоров рамках первого Форума регионов двух стран.