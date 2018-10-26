Умер последний корги королевы Елизаветы II

26 Окт. 17:16 2018-10-26T17:16:43+03:00

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Виспер, последний корги королевы Великобритании Елизаветы II, умер на этой неделе в возрасте 12 лет. Эту собаку королева взяла себе несколько лет назад после смерти её хозяина. Несмотря на то, что он не был прямым потомком королевских корги, Виспер всё равно был очень дорог Елизавете. Об этом сообщает издание Daily mail.

Напомним, Елизавета II коллекционирует корги с 1944 года. Тогда на 18-летие ей подарили первую собаку — Съюзан. За всё время правления Королева вырастила 30 корги. Все они были потомками Съюзан. Последний королевский корги, Уиллоу, умер в апреле этого года от рака. Ему был 14 лет. Уиллоу был королевским псом в 14-м поколении. После этого королева решила больше не заводить собак. Она боялась, что если с ней что-то случится питомцы останутся одни.

Сейчас у Елизаветы остались ещё две собаки - Вулкан и Кэнди. Это дорги — метис корги и таксы.