2018-10-26T17:16:43+03:00
В мире

Умер последний корги королевы Елизаветы II

Собака скончалась в возрасте 12 лет
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Всего у королевы Елизаветы II было 30 собак породы корги.Всего у королевы Елизаветы II было 30 собак породы корги.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Виспер, последний корги королевы Великобритании Елизаветы II, умер на этой неделе в возрасте 12 лет. Эту собаку королева взяла себе несколько лет назад после смерти её хозяина. Несмотря на то, что он не был прямым потомком королевских корги, Виспер всё равно был очень дорог Елизавете. Об этом сообщает издание Daily mail.

Напомним, Елизавета II коллекционирует корги с 1944 года. Тогда на 18-летие ей подарили первую собаку — Съюзан. За всё время правления Королева вырастила 30 корги. Все они были потомками Съюзан. Последний королевский корги, Уиллоу, умер в апреле этого года от рака. Ему был 14 лет. Уиллоу был королевским псом в 14-м поколении. После этого королева решила больше не заводить собак. Она боялась, что если с ней что-то случится питомцы останутся одни.

Сейчас у Елизаветы остались ещё две собаки - Вулкан и Кэнди. Это дорги — метис корги и таксы.

Еще больше материалов по теме: «Елизавета II: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве избит актер Даниил Страхов
Депутат Верховной рады сравнил Украину с аквариумной рыбкой
В Кремле заявили, что взаимодействия РФ и Кубы не имеют отношения к обострениям с Западом
Песков объяснил отсутствие ответных санкционных мер против Порошенко
Большинство россиян уверены в утечке своих данных из соцсетей
Элвис Пресли и Дарт Вейдер: экипаж МКС встретил Хеллоуин в забавных костюмах
В Роскосмосе заявили, что авария "Союза-ФГ" произошла из-за ошибки при сборке ракеты на космодроме
Правительство РФ может расширить санкции против Украины
Трамп: право гражданства по рождению — это безумие, которое стоит США миллиарды
Forbes назвал самых высокооплачиваемых "мертвецов шоу-бизнеса"
Ученые рассказали о пользе от удаления аппендикса
Замглавы МИД России заявил, что политика НАТО в адрес РФ препятствует нормальному сотрудничеству
Сенатор назвал угрозы главы британского МИД "игрой слов"
Минкультуры не выдало удостоверение фильму "Хантер Киллер"
Минобороны не будет заключать контракты с фирмами, руководство которых имеет судимость
Россия, Иран и Индия запустят альтернативу Суэцкому каналу
Владелец "Кэшбери" заявил о прекращении деятельности компании
Грузия намерена продолжить курс на интеграцию в НАТО и Евросоюз
США хотят помешать Венесуэле продавать золото
В Шереметьево совершил посадку самолет со сработавшим датчиком дыма
Американская полиция расследует обстоятельства стрельбы недалеко от Конгресса
Мэй договорилась c ЕС о доступе британских финансовых компаний к рынку после Brexit