В Белоруссии ответили на призыв киевского министра не говорить по-русски

26 Окт. 17:43 2018-10-26T17:44:10+03:00

Министр информации республики Александр Карлюкевич заметил, что в его стране два государственных языка

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В пятницу, 26 октября, в Белоруссии ответили на просьбу министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко не говорить по-русски. В частности, глава белорусского Мининформа Александр Карлюкевич отметил, что в его стране существуют два государственных языка - белорусский и русский.

«У нас в стране два государственных языка - белорусский и русский, и я думаю, что каждый сам сделает свой выбор», - приводит слова чиновника РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Геннадий Зубко озвучил свою просьбу на первом форуме регионов Белоруссии и Украины, который проходит 25-26 октября в белорусском Гомеле. Так, приветствуя собравшихся, он заявил, что белорусские политики должны выступать на своем национальном языке. Кстати, стоит отметить, что сам киевский министр говорил по-украински.