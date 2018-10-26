2018-10-26T18:07:51+03:00
Общество

«ВТБ Арена» опровергла информацию об открытии стадиона 2 декабря

Представители комплекса не сообщили, когда именно комплекс сможет принять гостей
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«ВТБ Арена» опровергла информацию об открытии стадиона 2 декабря«ВТБ Арена» опровергла информацию об открытии стадиона 2 декабряФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пресс-служба спортивного комплекса «ВТБ Арена» опровергла информацию СМИ об открытии стадиона 2 декабря текущего года.

- Информация о дате открытия «ВТБ Арены» не верна, - сообщили представители комплекса RT.

Ранее СМИ писали о том, что церемония открытия нового стадиона «ВТБ Арена» состоится 2 декабря.

Предполагалось, что в торжественном мероприятии примут участие руководство, ветераны и болельщики футбольного и хоккейного «Динамо».

О новой дате открытия пресс-служба не сообщила.

Старый стадион закрыли в 2008 году под снос. Позже приняли решение о том, что арена станет многоцелевым спортивно-развлекательным комплексом, который объединит футбольный стадион и универсальную арену, где будут проходить домашние смогут матчи как хоккейного, так и футбольного клубов «Динамо».

Ранее kp.ru опубликовал фотографии нового стадиона «Динамо» в Москве.

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