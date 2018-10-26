Мобильные телефоны не вызывают раковую опухоль

26 Окт. 18:14 2018-10-26T18:14:07+03:00

Ученые пришли к выводу, что мобильные телефоны не влияют на развитие рака в организме Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Человек постоянно подвергается облучению. Влияние оказывают телевизоры, различные провода, солнце, мобильные телефоны. Вокруг последних часто возникают споры, насколько они вредны. Последние исследования, проведенные учеными, не выявили никакой связи между воздействием от телефона и развитием онкологических заболеваний.

Последние исследований, которые были проведены в Западной Европе и США указывают на то, что никаких свидетельств об увеличении риска развития онкологических заболеваний не обнаружено, пишет «Дни.ру» со ссылкой на члена правления Российского общества клинической онкологии, профессора Николая Жукова

Тем не менее, не стоит расслабляться. Относить гаджеты к категории полностью безопасных пока рано. Они все же приводят к гиподинамии и мышечной гипотрофии, напоминают врачи.

Еще один минус активного использования телефонов – это проблема сухого глаза и близорукость. В норме человек должен моргать 15-17 раз в минуту, а при постоянном внимании на экран – всего три-пять раз. В глазах появляется ощущение инородного тела, песка.

Медики советуют, как можно чаще отрываться от экрана, в противном случае может развиться близорукость.