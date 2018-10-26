В США задержали предполагаемого отправителя посылок с бомбами

26 Окт. 18:22 2018-10-26T18:22:45+03:00

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В пятницу, 26 октября, появилась информация о задержании в США предполагаемого отправителя посылок с бомбами.

О том, что сотрудники федеральных органов правопорядка арестовали мужчину, который может быть причастен к отправке опасных посылок, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Между тем никаких других подробностей пока нет: информация о личности подозреваемого и о месте его задержания не раскрывается.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе в Соединенных Штатах было перехвачено в общей сложности 11 самодельных взрывных устройств, отправленных по почте. Опасные посылки были адресованы, в частности, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, экс-президенту страны Бараку Обаме и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану. Кроме того, подозрительный сверток нашли и у ресторана, принадлежащего актеру Роберту де Ниро.