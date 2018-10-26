2018-10-26T19:14:40+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания готовивших теракты в Москве членов ИГ*

Также на опубликованных кадрах можно увидеть, как оперативники ведут обыск в квартире боевиков [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Появилось видео задержания готовивших теракты в Москве членов ИГ*Появилось видео задержания готовивших теракты в Москве членов ИГ*Фото: кадр с видео
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В пятницу, 26 октября, появилось видео задержания членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты в Москве.

На записи запечатлен процесс задержания предполагаемых террористов, а также показано, как оперативники ведут обыск в квартире боевиков. На опубликованных ФСБ кадрах можно увидеть конфискованные у задержанных стрелковое оружие с патронами, деньги и мобильные телефоны.

Кроме того, на видео показано, как задержанные записывали ролик на фоне флага ИГ.

В столичной кондитерской нашли ячейку "Исламского государство".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу стало известно, что сотрудники ФСБ России совместно с оперативниками МВД и бойцами Росгвардии задержали в столичном регионе шестерых членов ИГ, которые планировали совершить теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

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