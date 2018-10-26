2018-10-27T02:47:12+03:00
В мире

Болтон предупредил об опасности китайских ракет для «сердца России»

Помощник президента США по нацбезопасности предложил Москве обсудить «воинственную активность» КНР
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments125
Помощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонПомощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, общаясь в пятницу, 26 октября, с журналистами в Тбилиси, заявил о том, что КНР представляет угрозу как для Соединенных Штатов, так и для России. В связи с этим он даже предложил Москве провести стратегические переговоры по Китаю.

Как выяснилось, Болтон уверен, что китайские ракеты опасны в первую очередь для нашей страны, так как центральная часть РФ - «сердце России» - находится в зоне досягаемости этих снарядов, передает Reuters.

Кроме того, советник американского лидера вновь высказался о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), назвав его «пережитком холодной войны».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Поводом для такого решения стало якобы нарушение Россией этого соглашения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минкультуры РФ объяснило ситуацию с прокатом фильма «Хантер Киллер»
Ляшко с иронией ответил на попадание под санкции России
Президент Молдавии назвал прорывной встречу с Путиным
Суд в Херсоне продлил срок ареста Вышинского
Бензин заморозили: топливо не будет дорожать до конца 2018 года
Прокурорам России поручили усилить контроль за дознанием
Путин: голос России в будущем будет звучать достойно и уверенно
Замглавы МИД РФ заявил, что Россия и Белоруссия имеют потенциал для ответа на размещение базы США в Польше
В Великобритании женщина «окаменела» из-за некомпетентности врачей
Путин: вмешательство в церковную жизнь на постсоветском пространстве чревато серьезными последствиям
Великобритания легализовала марихуану
В Москве избит актер Даниил Страхов
Депутат Верховной рады сравнил Украину с аквариумной рыбкой