Болтон предупредил об опасности китайских ракет для «сердца России»

26 Окт. 19:31 2018-10-27T02:47:12+03:00

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, общаясь в пятницу, 26 октября, с журналистами в Тбилиси, заявил о том, что КНР представляет угрозу как для Соединенных Штатов, так и для России. В связи с этим он даже предложил Москве провести стратегические переговоры по Китаю.

Как выяснилось, Болтон уверен, что китайские ракеты опасны в первую очередь для нашей страны, так как центральная часть РФ - «сердце России» - находится в зоне досягаемости этих снарядов, передает Reuters.

Кроме того, советник американского лидера вновь высказался о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), назвав его «пережитком холодной войны».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Поводом для такого решения стало якобы нарушение Россией этого соглашения.