2018-10-26T19:47:04+03:00
Экономика

«Победа» отменила рейсы в Тбилиси из российских регионов

Пассажирам возвращают деньги за билеты
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В авиакомпании отметили, что отмена рейсов в Тбилисси - вынужденная мера из-за решения грузинских властейВ авиакомпании отметили, что отмена рейсов в Тбилисси - вынужденная мера из-за решения грузинских властейФото: Сергей ЧЕРНЫХ
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Власти Грузии отказали лоукостеру «Победа» в разрешении на рейсы в Тбилиси из российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Победа» вынуждена отменить все рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга и Казани в Тбилисси и вернуть клиентам деньги за билеты. Их продажа началась ещё в июле, и на настоящий момент продано уже 17 тысяч билетов. Компания уже начала оповещать покупателей.

- Вместе с тем грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение всех заявленных рейсов из Тбилиси в регионы РФ, к обслуживанию которых не была допущена российская авиакомпания «Победа», - сообщили в пресс-службе российского лоукостера.

Отметим также, что "Победа" начала летать из Санкт-Петербурга в Тбилиси в конце марта. Рейсы из Перми и Екатеринбурга в грузинскую столицу планировалось начать 29 и 30 октября, а из Казани - с 1 ноября. На данный момент также есть рейс из Ростова-на-Дону в Тбилиси.

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