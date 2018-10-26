2018-10-26T20:18:09+03:00
В мире

В США назвали имя предполагаемого отправителя посылок с бомбами

По некоторым данным, подозреваемого ранее уже арестовывали за террористические угрозы
Дарья ИВАШКИНА
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В США задержали мужчину, которого подозревают в рассылке бомб по почтеВ США задержали мужчину, которого подозревают в рассылке бомб по почтеФото: REUTERS
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Стали известны подробности задержания в США предполагаемого отправителя посылок с бомбами. По некоторым данным, подозреваемого схватили в районе Майами (штат Флорида).

Кроме того, американские СМИ выяснили имя задержанного мужчины. Как сообщает телеканал NBC, это 56-летний Сэйзар Сэйак - младший, которого ранее уже арестовывали за террористические угрозы.

По сведениям источников Fox News, в настоящий момент предполагаемый преступник проживает в американском городе Авентура во Флориде, до этого же он некоторое время жил в Нью-Йорке.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее ФБР подтвердило обнаружение одиннадцати посылок с бомбами, которые были адресованы, в частности, бывшему президенту США Бараку Обаме, экс-госсекретарю Соединенных Штатов Хиллари Клинтон и бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану. А ранее в пятницу в СМИ появилась информация о задержании мужчины, который может быть причастен к отправке опасных посылок.

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