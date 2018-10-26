Трамп подтвердил арест предполагаемого отправителя посылок с бомбами
Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу, 26 октября, в Белом доме, подтвердил задержание предполагаемого отправителя посылок с бомбами.
«Я рад сообщить, что правоохранители задержали подозреваемого и взяли его под стражу», - сказал американский лидер.
При этом глава Соединенных Штатов заверил, что все причастные к рассылке взрывных устройств по почте будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. «Я дал команду не жалеть ресурсов, чтобы найти их и призвать к ответу перед правосудием», - подчеркнул Трамп.
Также хозяин Белого дома пообещал сделать все возможное, чтобы «не позволить политическому насилию укорениться в США», передает Reuters.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американские СМИ выяснили, что предполагаемого отправителя опасных посылок зовут Сэйзар Сэйак-младший и что ранее его уже арестовывали за террористические угрозы.