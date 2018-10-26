2018-10-26T20:56:26+03:00
В мире

Трамп подтвердил арест предполагаемого отправителя посылок с бомбами

Американский лидер заверил, что все причастные к рассылке взрывчатки по почте будут привлечены к ответственности по всей строгости закона
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу, 26 октября, в Белом доме, подтвердил задержание предполагаемого отправителя посылок с бомбами.

«Я рад сообщить, что правоохранители задержали подозреваемого и взяли его под стражу», - сказал американский лидер.

При этом глава Соединенных Штатов заверил, что все причастные к рассылке взрывных устройств по почте будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. «Я дал команду не жалеть ресурсов, чтобы найти их и призвать к ответу перед правосудием», - подчеркнул Трамп.

Также хозяин Белого дома пообещал сделать все возможное, чтобы «не позволить политическому насилию укорениться в США», передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американские СМИ выяснили, что предполагаемого отправителя опасных посылок зовут Сэйзар Сэйак-младший и что ранее его уже арестовывали за террористические угрозы.

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