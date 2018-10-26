2018-10-26T21:17:34+03:00
Москва

МЧС предупредило о гололедице в Москве в ночь на 27 октября

А также об усилении ветра в субботу днем
Дарья ИВАШКИНА
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МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в МосквеМЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в МосквеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В пятницу МЧС России предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу, 27 октября.

«Ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Местами гололедица», - говорится на сайте столичного главка спасательного ведомства.

Кроме того, там отмечается, что в субботу днем жителям мегаполиса также стоит быть внимательными, так как ожидается усиление ветра: по прогнозам метеорологов, порывы ветра 27 октября могут достигать 17 метров в секунду.

Кстати, ранее о сильном ветре в городе предупредили и в Гидрометцентре России. Причем синоптики даже объявили желтый уровень погодной опасности на ближайшую субботу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, эта осень долго радовала москвичей теплой погодой, однако в минувшие выходные циклон из Северной Атлантики принес в столицу настоящую осеннюю погоду - серое небо и дожди.

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