МЧС предупредило о гололедице в Москве в ночь на 27 октября
В пятницу МЧС России предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу, 27 октября.
«Ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Местами гололедица», - говорится на сайте столичного главка спасательного ведомства.
Кроме того, там отмечается, что в субботу днем жителям мегаполиса также стоит быть внимательными, так как ожидается усиление ветра: по прогнозам метеорологов, порывы ветра 27 октября могут достигать 17 метров в секунду.
Кстати, ранее о сильном ветре в городе предупредили и в Гидрометцентре России. Причем синоптики даже объявили желтый уровень погодной опасности на ближайшую субботу.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, эта осень долго радовала москвичей теплой погодой, однако в минувшие выходные циклон из Северной Атлантики принес в столицу настоящую осеннюю погоду - серое небо и дожди.
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