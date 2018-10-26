Путин пошутил над севшей в его кресло главой Югры

26 Окт. 21:40 2018-10-27T02:46:03+03:00

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Неловкая ситуация произошла во время встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с президентом РФ Владимиром Путиным. Дело в том, что, оказавшись в рабочем кабинете российского лидера, глава Ханты-Мансийского автономного округа по ошибке села на его место.

Однако Путин не растерялся и не стал просить женщину пересесть. Он просто сел в кресло, изначально предназначавшееся для его собеседницы, и передвинул к себе необходимые бумаги, лежавшие в тот момент на столе. «Ничего страшного. Тоже хорошее место», - сказал президент, видя смущение губернатора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/675199" frameborder="0"></iframe> «Ничего страшного, тоже хорошее место»: Глава Югры села на место Путина.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 26 октября, Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Ханты-Мансийске. В частности, там он уже успел провести заседание Совета по межнациональным отношениям. Кроме того, российский лидер посетил Музей природы и человека, где ему подарили охотничий пояс для защиты от злых духов.