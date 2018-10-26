Путин пошутил над севшей в его кресло главой Югры
Неловкая ситуация произошла во время встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с президентом РФ Владимиром Путиным. Дело в том, что, оказавшись в рабочем кабинете российского лидера, глава Ханты-Мансийского автономного округа по ошибке села на его место.
Однако Путин не растерялся и не стал просить женщину пересесть. Он просто сел в кресло, изначально предназначавшееся для его собеседницы, и передвинул к себе необходимые бумаги, лежавшие в тот момент на столе. «Ничего страшного. Тоже хорошее место», - сказал президент, видя смущение губернатора.
«Ничего страшного, тоже хорошее место»: Глава Югры села на место Путина.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 26 октября, Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Ханты-Мансийске. В частности, там он уже успел провести заседание Совета по межнациональным отношениям. Кроме того, российский лидер посетил Музей природы и человека, где ему подарили охотничий пояс для защиты от злых духов.