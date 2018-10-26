2018-10-26T22:03:25+03:00
Политика

Путин призвал аккуратно решать проблему цыганского криминала

Президент РФ считает, что цыганам нужно дать возможность вести оседлый образ жизни и получать нормальное образование
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на прошедшем в Ханты-Мансийске в эту пятницу, 26 октября, заседании Совета по межнациональным отношениям, высказался о проблеме криминализации цыганских поселений в различных регионах страны.

Как заметил глава нашего государства, сложившаяся ситуация является проблемой всего общества. При этом он призвал действовать аккуратно и соблюдать интересы граждан при ее решении.

«Я не могу сказать, что здесь вот мы цыган во всем должны обвинять, это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов. Надо было своевременно и грамотно выстраивать эту работу», - сказал российский лидер.

Также Путин выразил уверенность в том, что цыганам необходимо дать возможность вести оседлый образ жизни и получать нормальное образование и жилье. По мнению президента, если этого не сделать, криминализация цыганских поселений продолжится.

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