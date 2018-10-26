2018-10-26T22:22:36+03:00
Происшествия

В Москве пожарные спасли десять человек из горящего бизнес-центра

Возгорание произошло в здании, расположенном на улице Бутлерова
Дарья ИВАШКИНА
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В Москве пожарные спасли десять человек из горящего бизнес-центраВ Москве пожарные спасли десять человек из горящего бизнес-центраФото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 26 октября, пожар вспыхнул в бизнес-центре, расположенном на юго-западе Москвы по адресу: улица Бутлерова, 17Б. Как стало известно, возгорание произошло на шестом этаже. По последним данным, огнем оказалось охвачено около 30 квадратных метров.

Как уточнили в столичном главке МЧС РФ, сообщение о ЧП поступило в 20:34 мск, а в 21:25 мск пожарным уже удалось ликвидировать пожар. Причем при тушении были спасены десять человек. «Благодаря слаженным действиям, в ходе тушения пожара с седьмого этажа были спасены десять человек», - говорится на сайте спасательного ведомства.

Также там отмечается, что еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего здания самостоятельно вышли порядка 50 человек. В результате обошлось без пострадавших.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце сентября пожар вспыхнул в гипермаркете в Новой Москве. Тогда из здания пришлось эвакуировать 250 человек.

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