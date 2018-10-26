2018-10-27T02:45:20+03:00
Экономика

Центробанк РФ прогнозирует сохранение антироссийских санкций до 2021 года

Между тем, как считают в ЦБ, сдерживающее влияние этих ограничительных мер в ближайшие годы продолжит ослабевать
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РФ прогнозирует сохранение антироссийских санкций до 2021 годаЦентробанк РФ прогнозирует сохранение антироссийских санкций до 2021 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 26 октября, стало известно, что Центробанк РФ в своих прогнозах предусматривает сохранение санкций, ранее введенных западными странами в отношении нашей страны, до 2021 года. Между тем, как отмечается в обновленном проекте основных направлений денежно-кредитной политики регулятора, в 2019–2021 годах сдерживающее влияние эти ограничительных мер продолжит ослабевать.

«Банк России предполагает сохранение международных финансовых санкций на всем прогнозном горизонте. Их сдерживающее влияние продолжит ослабевать с учетом уже произошедшей адаптации к ним российских реального и финансового секторов», - говорится в опубликованном ЦБ докладе.

При этом в Центробанке считают, что внешние условия характеризуются достаточно высокой степенью неопределенности. «Внешние условия характеризуются достаточно высокой степенью неопределенности - как со стороны перспектив развития мировой экономики и структуры ее роста, так и в сфере экономической политики ключевых экономик мира», - подчеркивается в документе.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Банк России предупредил о том, что в следующем году россиян ждет рост инфляции. Как заявили тогда в ведомстве Эльвиры Набиуллиной, цены могут вырасти более чем на 5%.

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