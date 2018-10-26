Предполагаемому отправителю посылок с бомбами в США грозит 58 лет тюрьмы

26 Окт. 23:30 2018-10-27T02:41:29+03:00

Предполагаемый отправитель посылок с бомбами – 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого ранее уже арестовывали за террористические угрозы Фото: REUTERS

Полиция назвала имя 56-летнего подозреваемого и распространила его фотографию

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Задержанному в США предполагаемому отправителю посылок с самодельными бомбами известным американским политикам предъявили обвинения по пяти статьям. Если его вину докажут, мужчина может провести за решеткой весь остаток своей жизни – ему грозит до 58 лет тюрьмы, передает агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в штате Флорида был задержан подозреваемый в рассылке одиннадцати самодельных взрывных устройств. В частности, такие посылки были отправлены бывшему президенту страны Бараку Обаме, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Полиция распространила фотографию задержанного и назвала его имя. Это 56-летний Сэйзар Сэйак-младший, которого уже арестовывали за террористические угрозы.

«Сегодня ему были предъявлены обвинения в пяти федеральных преступлениях, включая перевозку между штатами взрывных устройств. Ему грозит до 58 лет заключения», - объявил на пресс-конференции генпрокурор США Джефф Сешнс.